Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над тремя областями России
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Двадцать девять украинских беспилотников сбили силы противовоздушной обороны в трёх областях России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаку ВСУ предприняли с 22:00 мск 4 июня до полуночи. Над Белгородской областью уничтожили 15 дронов, ещё 11 сбили над Ростовской областью и три - над Воронежской областью.
В то же время украинские дроны атаковали Херсонскую и Запорожскую области. В результате ударов без света остались 97 населённых пунктов Херсонщины, а также Энергодар, Приморск, часть Мелитополя и посёлок Акимовка в Запорожье.