Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над тремя областями России

Двадцать девять украинских беспилотников сбили силы противовоздушной обороны в трёх областях России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаку ВСУ предприняли с 22:00 мск 4 июня до полуночи. Над Белгородской областью уничтожили 15 дронов, ещё 11 сбили над Ростовской областью и три - над Воронежской областью.