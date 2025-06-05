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Регион
4 июня, 21:13

Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над тремя областями России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Двадцать девять украинских беспилотников сбили силы противовоздушной обороны в трёх областях России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаку ВСУ предприняли с 22:00 мск 4 июня до полуночи. Над Белгородской областью уничтожили 15 дронов, ещё 11 сбили над Ростовской областью и три - над Воронежской областью.

Энергодар и Мелитополь в Запорожской области остались без света после атак ВСУ
Энергодар и Мелитополь в Запорожской области остались без света после атак ВСУ

В то же время украинские дроны атаковали Херсонскую и Запорожскую области. В результате ударов без света остались 97 населённых пунктов Херсонщины, а также Энергодар, Приморск, часть Мелитополя и посёлок Акимовка в Запорожье.

Артур Лапсаков
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