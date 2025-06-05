В Херсонской области 97 населённых пунктов остались без света после удара ВСУ
Без электроснабжения остались четыре округа Херсонской области. Обложка © unsplash.com / Andrey Metelev
В результате удара по магистральной трансформаторной подстанции без электроснабжения остались четыре округа Херсонской области — Генический, Ивановский, Нижнесерогозский и Новотроицкий. По данным губернатора Владимира Сальдо, перебои с электричеством затронули 97 населённых пунктов, где проживают 67 980 человек, а также 29 социально значимых объектов, которые переведены на резервные источники питания.
Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам, однако ситуация осложняется постоянной угрозой атак беспилотников, что делает невозможным проведение ремонтных работ в ночное время.
«Подача электричества будет восстановлена при первой возможности», — написал Сальдо в своём телеграм-канале.
Напомним, Херсонская область подверглась массированной атаке украинских боевиков. ВСУ использовали беспилотники и кассетные боеприпасы, которые повредили жилые дома в нескольких населённых пунктах.