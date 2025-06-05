Над Запорожской областью сбили более 10 БПЛА, атака продолжается
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Массированная атака украинских беспилотников на энергетические объекты Запорожской области не стихает. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, по данным на 00:30 ночи 5 июня над регионом сбили более 10 БПЛА.
«Продолжается массированная атака БПЛА противника, направленная на объекты энергоснабжения. Сбито более десяти БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.
С беспилотниками продолжают бороться российские средства противовоздушной обороны. Ликвидацией последствий атаки занимаются оперативные службы.
Как сообщал Life.ru, в результате атаки на Запорожскую область без электричества остались Энергодар, Приморск, Акимовка и часть Мелитополя. Над районами продолжают греметь взрывы.