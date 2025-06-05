Над Запорожской областью сбили более 10 БПЛА, атака продолжается

Массированная атака украинских беспилотников на энергетические объекты Запорожской области не стихает. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, по данным на 00:30 ночи 5 июня над регионом сбили более 10 БПЛА.

«Продолжается массированная атака БПЛА противника, направленная на объекты энергоснабжения. Сбито более десяти БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.

С беспилотниками продолжают бороться российские средства противовоздушной обороны. Ликвидацией последствий атаки занимаются оперативные службы.