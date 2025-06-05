Работа на психологию: Мошенники придумали красть данные россиян уведомлениями от авиакомпаний

Лето — горячий сезон не только для туризма, но и для кибермошенников. Член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с Life.ru предупредил о новой волне фишинговых атак, маскирующихся под уведомления от авиакомпаний. По его словам, мошенники рассылают письма и SMS-сообщения с информацией о якобы перенесённых рейсах, необходимости возврата средств за билеты, доплате за багаж или прохождении идентификации перед посадкой.

В таких сообщениях содержится ссылка на поддельный сайт, который практически неотличим от настоящего благодаря использованию логотипов, фирменного стиля и рабочих элементов интерфейса. Основная цель злоумышленников — получить данные банковских карт или паспортные сведения.

Особенность этих атак — в грамотной работе на психологию. Человек, находящийся в стрессе перед поездкой, скорее всего, не станет перепроверять информацию. Часто подобные «точечные» атаки возможны благодаря утечкам персональных данных из туристических сервисов или гостиниц. Это делает фишинг особенно опасным, так как жертва убеждена в подлинности уведомления. Антон Немкин Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Депутат обратил внимание на техническую изощрённость фейковых ресурсов, где используются домены, визуально похожие на официальные, а также HTTPS-сертификаты для создания ощущения безопасности. По его словам, пользователи могут не заметить подвоха, особенно при переходе по ссылке с мобильного устройства, где URL отображается не полностью.

Для защиты от мошенничества Немкин рекомендовал использовать только официальные приложения перевозчиков, не переходить по ссылкам из писем и SMS, особенно если они требуют оплату или ввод данных карты.

«Также стоит быть внимательным к мелким деталям в адресе сайта и оформлении письма. В случае сомнений — лучше позвонить в службу поддержки через проверенный номер, чем рисковать своими деньгами и личной информацией», — заключил он.