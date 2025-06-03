«Печатай и богатей»: Аферисты выманивают деньги у россиян под видом онлайн-подработки

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России бьют тревогу: в Сети активизировалась новая схема хищения средств. Аферисты выманивают деньги у доверчивых граждан, обещая лёгкий доход за перепечатку текстовых материалов с графических изображений.

«Злоумышленники предлагают заработок на наборе текстов с изображениями, отправляют жертву на неплохо оформленный сайт, собирают «одноразовые» платежи и исчезают», — рассказали представители УБК МВД.

В телеграм-канале УБК опубликован скриншот переписки мошенников и ссылка на их сайт. Аферисты оправдывают необходимость единоразовой оплаты тем, что якобы ранее сталкивались с недобросовестными исполнителями, срывавшими сроки, что приводило к убыткам и проблемам для заказчиков. Завладев средствами жертвы, киберпреступники бесследно исчезают, оставляя соискателей без денег и без работы.