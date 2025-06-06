Российская ПВО успешно отразила 16 вражеских БПЛА за два часа

Российские силы ПВО за два часа сбили 16 украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В период с 12:30 до 14:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских БПЛА», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в небе над Курской областью были сбиты 14 БПЛА, а над Белгородской и Брянской — по одному.

