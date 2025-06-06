Российская ПВО успешно отразила 16 вражеских БПЛА за два часа
Минобороны: ПВО России за два часа сбила 16 украинских БПЛА в трёх регионах
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Российские силы ПВО за два часа сбили 16 украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«В период с 12:30 до 14:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских БПЛА», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в небе над Курской областью были сбиты 14 БПЛА, а над Белгородской и Брянской — по одному.
А минувшей ночью российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 174 украинских дрона. Кроме того, в акватории Чёрного моря силами ВС РФ были нейтрализованы три управляемые ракеты типа «Нептун-МД».