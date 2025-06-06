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Регион
6 июня, 12:39

Российская ПВО успешно отразила 16 вражеских БПЛА за два часа

Минобороны: ПВО России за два часа сбила 16 украинских БПЛА в трёх регионах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Российские силы ПВО за два часа сбили 16 украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В период с 12:30 до 14:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских БПЛА», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в небе над Курской областью были сбиты 14 БПЛА, а над Белгородской и Брянской — по одному.


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А минувшей ночью российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 174 украинских дрона. Кроме того, в акватории Чёрного моря силами ВС РФ были нейтрализованы три управляемые ракеты типа «Нептун-МД».

Наталья Демьянова
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