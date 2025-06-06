FPV-дрон ВСУ ударил по рыбаку в курском приграничье
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Дрон ВСУ атаковал рыбака вблизи села Мартыновка Суджанского района, мужчина получил множественные рваные травмы. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.
«Сегодня утром вблизи села Мартыновка Суджанского района около водоёма вражеский FPV-дрон совершил атаку на рыбака. В результате удара 50-летний мужчина получил множественные рваные травмы левой стопы и правой голени», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Он напомнил, что враг жесток и беспощаден, и призвал граждан не возвращаться в приграничье, пока там не станет безопасно.