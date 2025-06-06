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6 июня, 08:54

FPV-дрон ВСУ ударил по рыбаку в курском приграничье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Дрон ВСУ атаковал рыбака вблизи села Мартыновка Суджанского района, мужчина получил множественные рваные травмы. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня утром вблизи села Мартыновка Суджанского района около водоёма вражеский FPV-дрон совершил атаку на рыбака. В результате удара 50-летний мужчина получил множественные рваные травмы левой стопы и правой голени», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он напомнил, что враг жесток и беспощаден, и призвал граждан не возвращаться в приграничье, пока там не станет безопасно.

Ещё один житель Курской области пострадал от атаки украинского дрона
Ещё один житель Курской области пострадал от атаки украинского дрона

А накануне ВСУ обстреляли шестью HIMARS Рыльск в Курской области. В результате погибла многодетная мама и 83-летняя пенсионерка. Также пострадало шесть человек. Атака пришлась по многоквартирному и частным домам.

Александра Вишнякова
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