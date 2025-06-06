FPV-дрон ВСУ ударил по рыбаку в курском приграничье

«Сегодня утром вблизи села Мартыновка Суджанского района около водоёма вражеский FPV-дрон совершил атаку на рыбака. В результате удара 50-летний мужчина получил множественные рваные травмы левой стопы и правой голени», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он напомнил, что враг жесток и беспощаден, и призвал граждан не возвращаться в приграничье, пока там не станет безопасно.