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Регион
6 июня, 21:50

Осколки беспилотника упали на крышу частного дома в Рязанской области

Губернатор Малков: Средствами ПВО и РЭБ над Рязанской областью сбиты БПЛА

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

Над территорией Рязанской области были сбиты вражеские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своём телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Осколки одного из дронов упали на крышу частного дома. По словам губернатора, повреждений нет.

По данным SHOT, над Рязанью и соседним селом Дядьково прогремело минимум три взрыва. По словам очевидцев, в небе были видны яркие вспышки и слышно жужжание беспилотников. Сработала система противовоздушной обороны.

Хинштейн: Система ПВО сбила несколько вражеских БПЛА над Курской областью
Хинштейн: Система ПВО сбила несколько вражеских БПЛА над Курской областью

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что ПВО перехватила и уничтожила 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа в период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня. Дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Калужской областей и Московского региона.

Андрей Васильев
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