Осколки беспилотника упали на крышу частного дома в Рязанской области

Над территорией Рязанской области были сбиты вражеские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своём телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Осколки одного из дронов упали на крышу частного дома. По словам губернатора, повреждений нет.

По данным SHOT, над Рязанью и соседним селом Дядьково прогремело минимум три взрыва. По словам очевидцев, в небе были видны яркие вспышки и слышно жужжание беспилотников. Сработала система противовоздушной обороны.