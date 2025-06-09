Четыре аэропорта России временно приостановили приём и выпуск воздушных судов
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Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации, уточнив, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет», — говорится в сообщении.
8 июня ограничения из-за угрозы БПЛА вводились в аэропортах столицы. Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский.