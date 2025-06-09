Четыре аэропорта России временно приостановили приём и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации, уточнив, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет», — говорится в сообщении.