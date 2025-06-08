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Регион
8 июня, 10:15

В двух московских аэропортах ввели план «Ковёр»

Росавиация: В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / supakitswn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / supakitswn

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на взлёт и посадку самолётов. Об этом сообщила Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах Домодедово (код ИКАО: UUDD) и Жуковский (Раменское; UUBW)», — говорится в сообщении.

В аэропортах Внуково, Домодедово и Грабцево сняли ограничения на полёты
В аэропортах Внуково, Домодедово и Грабцево сняли ограничения на полёты

Напомним, ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили дрон, летевший на столицу. Под утро стало известно, что ВС отразили новую атаку БПЛА, сбив их на подлёте к Московскому региону. Суммарно за ночь над регионом было перехвачено девять дронов. После этого в аэропортах Внуково и Домодедово снимали ограничения на полёты.

Александра Мышляева
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