В двух московских аэропортах ввели план «Ковёр»
Росавиация: В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения
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В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на взлёт и посадку самолётов. Об этом сообщила Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах Домодедово (код ИКАО: UUDD) и Жуковский (Раменское; UUBW)», — говорится в сообщении.
Напомним, ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили дрон, летевший на столицу. Под утро стало известно, что ВС отразили новую атаку БПЛА, сбив их на подлёте к Московскому региону. Суммарно за ночь над регионом было перехвачено девять дронов. После этого в аэропортах Внуково и Домодедово снимали ограничения на полёты.