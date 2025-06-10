Московские аэропорты вновь открыты для приёма самолётов

Росавиация сняла временные ограничения для московских аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Как сообщили в пресс-службе ведомства, воздушные гавани вновь открыты для приёма и отправки гражданских самолётов.

Отметим, что план «Ковёр» в московских аэропортах вводили после 1:00 ночи 10 июня. Всего воздушные гавани были закрыты чуть более получаса.