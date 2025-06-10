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Регион
9 июня, 23:04

Московские аэропорты вновь открыты для приёма самолётов

Самолёт. Обложка © Freepik / rawpixel.com

Самолёт. Обложка © Freepik / rawpixel.com

Росавиация сняла временные ограничения для московских аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Как сообщили в пресс-службе ведомства, воздушные гавани вновь открыты для приёма и отправки гражданских самолётов.

Отметим, что план «Ковёр» в московских аэропортах вводили после 1:00 ночи 10 июня. Всего воздушные гавани были закрыты чуть более получаса.

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородский район беспилотниками. В результате атаки пострадал 8-летний мальчик. Врачи диагностировали у ребёнка минно-взрывную травму и баротравму. В настоящее время он проходит обследование в детской областной клинической больнице, где медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Лия Мурадьян
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