Московские аэропорты вновь открыты для приёма самолётов
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Росавиация сняла временные ограничения для московских аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Как сообщили в пресс-службе ведомства, воздушные гавани вновь открыты для приёма и отправки гражданских самолётов.
Отметим, что план «Ковёр» в московских аэропортах вводили после 1:00 ночи 10 июня. Всего воздушные гавани были закрыты чуть более получаса.
Ранее Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородский район беспилотниками. В результате атаки пострадал 8-летний мальчик. Врачи диагностировали у ребёнка минно-взрывную травму и баротравму. В настоящее время он проходит обследование в детской областной клинической больнице, где медики оказывают ему всю необходимую помощь.