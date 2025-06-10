Гусев: В Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
В Воронежской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём телеграм-канале.
По его словам, дежурные силы ПВО успешно обнаружили и нейтрализовали вражеские дроны в ряде муниципалитетов. Предварительно, в результате инцидента пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Однако режим опасности атаки беспилотников в регионе продолжает действовать.
Напомним, ранее об атаке украинских БПЛА сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки Вооружённых сил Украины в Белгороде пострадал 8-летний ребёнок. По данным Минобороны РФ, вечером 9 июня российская ПВО уничтожила 76 беспилотников над территорией России.