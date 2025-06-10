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Регион
10 июня, 00:51

Гусев: В Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

В Воронежской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём телеграм-канале.

По его словам, дежурные силы ПВО успешно обнаружили и нейтрализовали вражеские дроны в ряде муниципалитетов. Предварительно, в результате инцидента пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Однако режим опасности атаки беспилотников в регионе продолжает действовать.

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Над Курском прогремело не менее пяти взрывов

Напомним, ранее об атаке украинских БПЛА сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки Вооружённых сил Украины в Белгороде пострадал 8-летний ребёнок. По данным Минобороны РФ, вечером 9 июня российская ПВО уничтожила 76 беспилотников над территорией России.

Юния Ларсон
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