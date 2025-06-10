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10 июня, 04:49

Расчёты ПВО уничтожили ещё один вражеский беспилотник над Ленинградской областью

БПЛА. Обложка © flickr / James Blackmore

БПЛА. Обложка © flickr / James Blackmore

Над Ломоносовским районом Ленинградской области силами противовоздушной обороны уничтожен вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА», написал он в своём телеграм-канале.

Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских дрона над 11 регионами России
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Это уже второй сбитый БПЛА за сегодняшнюю ночь. Ранее воздушная цель была уничтожена над Тосненским районом. В регионе объявлена воздушная тревога.

Артём Гапоненко
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