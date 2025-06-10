Расчёты ПВО уничтожили ещё один вражеский беспилотник над Ленинградской областью

Над Ломоносовским районом Ленинградской области силами противовоздушной обороны уничтожен вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Это уже второй сбитый БПЛА за сегодняшнюю ночь. Ранее воздушная цель была уничтожена над Тосненским районом. В регионе объявлена воздушная тревога.