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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 июня, 03:04

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку воздушную украинских беспилотников на Ростовскую область. БПЛА сбили в Чертковском районе, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», написал Слюсарь в своём Telegram-канале.

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Дополнительные детали по атаке БПЛА на Ростовскую область уточняются.

Ранее об уничтожении более пяти дронов сообщил губернатор Воронежской области. Там противник атаковал один из районов региона. Этой же ночью, 11 июня, атаке беспилотников подверглась Курская область. Местные жители сообщали о серии взрывов около двух часов ночи.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Лия Мурадьян
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