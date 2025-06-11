Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область

Ранее об уничтожении более пяти дронов сообщил губернатор Воронежской области. Там противник атаковал один из районов региона. Этой же ночью, 11 июня, атаке беспилотников подверглась Курская область. Местные жители сообщали о серии взрывов около двух часов ночи.