Половина техники ВСУ была поражена с использованием беспилотников, заявил Путин

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожают или выводят из строя до половины техники и объектов противника. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения.

Глава государства обратил внимание на то, как быстро беспилотные летательные аппараты стали мощным оружием на поле боя. Они эффективно уничтожают бронетехнику, разрушают опорные пункты связи, выводят из строя транспорт и наносят урон живой силе противника.

«Сейчас именно на счету наших операторов дронов значительная часть — до 50% — уничтоженной и повреждённой техники и объектов противника», — рассказал Путин.