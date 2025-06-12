ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 17:28

Половина техники ВСУ была поражена с использованием беспилотников, заявил Путин

Путин: Дроны ВС РФ поражают до половины техники и объектов противника

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожают или выводят из строя до половины техники и объектов противника. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения.

Глава государства обратил внимание на то, как быстро беспилотные летательные аппараты стали мощным оружием на поле боя. Они эффективно уничтожают бронетехнику, разрушают опорные пункты связи, выводят из строя транспорт и наносят урон живой силе противника.

«Сейчас именно на счету наших операторов дронов значительная часть — до 50% — уничтоженной и повреждённой техники и объектов противника», — рассказал Путин.

Армия России узнала координаты и разнесла точным ударом учебный центр дроноводов ВСУ
Армия России узнала координаты и разнесла точным ударом учебный центр дроноводов ВСУ

Ранее Путин поручил при разработке новой госпрограммы вооружений опираться на боевой опыт, полученный в зоне СВО и других региональных конфликтах. По его словам, будущая программа охватит весь комплекс систем вооружения, включая перспективные образцы.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar