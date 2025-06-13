ВСУ ставят дроны-светофоры вдоль автомобильных дорог

ВСУ начали практику установки дронов-светофоров, которые специально устанавливаются вдоль дорог и показывают наличие или отсутствие беспилотников в небе. Если мимо будет пролетать БПЛА, то на устройстве появится соответствующий знак.

«Нужны данные светофоры для раннего предупреждения водителей на логистических путях, так что теперь и «светофоры» являются легитимной целью для уничтожения», — заявил военный корреспондент Кирилл Фёдоров в своём телеграм-канале.