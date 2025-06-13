ВСУ ставят дроны-светофоры вдоль автомобильных дорог
Военкор Фёдоров: ВСУ ставят дроны-светофоры, которые предупреждают о БПЛА в небе
Дроны-светофоры, которые поставила Украина. Обложка © Telegram / «Кирилл Фёдоров / Война. История. Оружие»
ВСУ начали практику установки дронов-светофоров, которые специально устанавливаются вдоль дорог и показывают наличие или отсутствие беспилотников в небе. Если мимо будет пролетать БПЛА, то на устройстве появится соответствующий знак.
«Нужны данные светофоры для раннего предупреждения водителей на логистических путях, так что теперь и «светофоры» являются легитимной целью для уничтожения», — заявил военный корреспондент Кирилл Фёдоров в своём телеграм-канале.
Отмечается, что дроны-светофоры уже активно используются на юге Украины.
Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июня российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив в общей сложности 52 дрона над территорией страны. Наибольшее количество целей, 41 беспилотник, было сбито в Белгородской области. Кроме того, шесть дронов были ликвидированы в Брянской области, три — в Московском регионе и два — в Крыму. В День России также военнослужащие 18-й общевойсковой армии (группировка «Днепр») символично подняли российский флаг над Херсоном, который находится под контролем киевских властей.