ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 09:08

Дерзкий пролёт: Дрон ВС РФ установил российский триколор в оккупированном Киевом Херсоне

Дрон ВС РФ установил российский триколор в оккупированном Киевом Херсоне

В День России, 12 июня, военные из 18-й общевойсковой армии, входящей в группировку «Днепр», подняли российский флаг над Херсоном, оккупированным киевским режимом. Триколор был установлен с помощью БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дрон ВС РФ установил российский триколор в оккупированном Киевом Херсоне. Видео © Минобороны РФ

«Расчёт БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в честь Дня России с помощью коптера установил в Херсоне государственный флаг РФ», — говорится в сообщении.

Российский беспилотник с триколором успешно прорвал оборону ВСУ и совершил дерзкий пролёт над Херсоном. С левого берега Днепра был запущен аппарат, который, несмотря на РЭБ и ПВО противника, установил флаг РФ на крыше многоэтажного здания в городе. Разведывательный БПЛА фиксировал операцию, обеспечивая объективный контроль.
Крах обороны Сум: почему наступление ВС РФ пугает украинских депутатов
Крах обороны Сум: почему наступление ВС РФ пугает украинских депутатов

Ранее сообщалось, что в течение прошедшей ночи над четырьмя регионами РФ были перехвачены свыше 50 БПЛА противника. В Белгородской области ликвидирован 41 дрон, ещё шесть сбили в Брянской области, три нейтрализовали в Московском регионе и два — в Крыму.

Обложка © Минобороны РФ

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar