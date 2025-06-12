Дерзкий пролёт: Дрон ВС РФ установил российский триколор в оккупированном Киевом Херсоне

В День России, 12 июня, военные из 18-й общевойсковой армии, входящей в группировку «Днепр», подняли российский флаг над Херсоном, оккупированным киевским режимом. Триколор был установлен с помощью БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в течение прошедшей ночи над четырьмя регионами РФ были перехвачены свыше 50 БПЛА противника. В Белгородской области ликвидирован 41 дрон, ещё шесть сбили в Брянской области, три нейтрализовали в Московском регионе и два — в Крыму.