Дерзкий пролёт: Дрон ВС РФ установил российский триколор в оккупированном Киевом Херсоне
Дрон ВС РФ установил российский триколор в оккупированном Киевом Херсоне
В День России, 12 июня, военные из 18-й общевойсковой армии, входящей в группировку «Днепр», подняли российский флаг над Херсоном, оккупированным киевским режимом. Триколор был установлен с помощью БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Дрон ВС РФ установил российский триколор в оккупированном Киевом Херсоне. Видео © Минобороны РФ
«Расчёт БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в честь Дня России с помощью коптера установил в Херсоне государственный флаг РФ», — говорится в сообщении.
Российский беспилотник с триколором успешно прорвал оборону ВСУ и совершил дерзкий пролёт над Херсоном. С левого берега Днепра был запущен аппарат, который, несмотря на РЭБ и ПВО противника, установил флаг РФ на крыше многоэтажного здания в городе. Разведывательный БПЛА фиксировал операцию, обеспечивая объективный контроль.
Ранее сообщалось, что в течение прошедшей ночи над четырьмя регионами РФ были перехвачены свыше 50 БПЛА противника. В Белгородской области ликвидирован 41 дрон, ещё шесть сбили в Брянской области, три нейтрализовали в Московском регионе и два — в Крыму.
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