К берегу пляжа в Стамбуле прибило дрон ВСУ, в котором может быть взрывчатка
Hürriyet: В Турции обнаружили украинский дрон-камикадзе на пляже
На пляже Узункум в Стамбуле отдыхающие обнаружили подозрительный объект, внешне напоминающий дрон-камикадзе. Находка вызвала панику среди людей — на место были вызваны экстренные службы. Прибывшие сапёры оцепили часть пляжа и начали обследование предмета, сообщила газета Hürriyet.
Кадры найденного беспилотника на пляже в Турции. Видео © Х / Daily Turkic
Внешний вид устройства схож с украинскими беспилотниками-камикадзе. Предположительно, внутри может находиться взрывчатка. Точная страна происхождения и маршрут объекта пока не установлены, специалисты продолжают его изучение.
Ранее сапёры МЧС обнаружили в Курской области украинский беспилотник с изображением свастики на корпусе. Боевую часть устройства уничтожили, а сам корпус решили сохранить в качестве доказательства, сообщил командир подразделения с позывным Пилат.
Обложка © Х / Daily Turkic