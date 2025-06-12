К берегу пляжа в Стамбуле прибило дрон ВСУ, в котором может быть взрывчатка

На пляже Узункум в Стамбуле отдыхающие обнаружили подозрительный объект, внешне напоминающий дрон-камикадзе. Находка вызвала панику среди людей — на место были вызваны экстренные службы. Прибывшие сапёры оцепили часть пляжа и начали обследование предмета, сообщила газета Hürriyet.

Кадры найденного беспилотника на пляже в Турции. Видео © Х / Daily Turkic

Внешний вид устройства схож с украинскими беспилотниками-камикадзе. Предположительно, внутри может находиться взрывчатка. Точная страна происхождения и маршрут объекта пока не установлены, специалисты продолжают его изучение.