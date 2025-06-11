ВСУ испытывают дефицит дронов «Лютый» после попыток масштабных атак на Россию
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ВСУ испытывают нехватку беспилотников «Лютый» после попыток масштабных атак на Россию. Как стало известно SHOT, в последние несколько дней Украине «приходится» применять менее мощные дроны — «Чаклун-В». Они несут до 20 кг боевой части — это в три раза меньше, чем «Лютый».
«Чаклун-В» — прототип беспилотника «Лютый», в нескольких регионах России, в частности, в Саратовской области и Республике Татарстан — были найдены их обломки.
Напомним, что ВСУ часто используют дроны «Лютый» для атаки на города России. Так, в конце мая такие БПЛА сняли в небе над страной. На каждом беспилотнике была нанесена свастика, что вполне соответствует идеологии киевского режима