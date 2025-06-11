ВСУ испытывают дефицит дронов «Лютый» после попыток масштабных атак на Россию

ВСУ испытывают нехватку беспилотников «Лютый» после попыток масштабных атак на Россию. Как стало известно SHOT, в последние несколько дней Украине «приходится» применять менее мощные дроны — «Чаклун-В». Они несут до 20 кг боевой части — это в три раза меньше, чем «Лютый».

«Чаклун-В» — прототип беспилотника «Лютый», в нескольких регионах России, в частности, в Саратовской области и Республике Татарстан — были найдены их обломки.