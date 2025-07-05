«Спасибо, вы выполнили задачу»: В России предложил прощать ипотеку при рождении третьего ребёнка

С инициативой поэтапного списания жилищных кредитов при рождении детей выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, такой подход может стать действенным стимулом для роста рождаемости.

«А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается — 25% списали, второй ребенок — 50%, третий — мы говорим людям: «Спасибо, вы выполнили важную для государства задачу». И полностью кредит прощается», — рекомендовал депутат.

Политик предлагает выдавать беспроцентные кредиты на покупку жилья, а затем по мере рождения детей постепенно их списывать. Так, при появлении первого ребёнка кредит уменьшается на 25%, второго — на 50%, а после рождения третьего аннулируется полностью. Он отметил, что такой подход уже применялся на практике — в одном из районов Оренбургской области. Там, по его словам, благодаря этому механизму была построена целая улица для молодых многодетных семей.