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5 июля, 09:05

«Спасибо, вы выполнили задачу»: В России предложил прощать ипотеку при рождении третьего ребёнка

Миронов: Ипотеку нужно полностью списывать семьям после рождения троих детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

С инициативой поэтапного списания жилищных кредитов при рождении детей выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, такой подход может стать действенным стимулом для роста рождаемости.

«А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается — 25% списали, второй ребенок — 50%, третий — мы говорим людям: «Спасибо, вы выполнили важную для государства задачу». И полностью кредит прощается», — рекомендовал депутат.

Политик предлагает выдавать беспроцентные кредиты на покупку жилья, а затем по мере рождения детей постепенно их списывать. Так, при появлении первого ребёнка кредит уменьшается на 25%, второго — на 50%, а после рождения третьего аннулируется полностью. Он отметил, что такой подход уже применялся на практике — в одном из районов Оренбургской области. Там, по его словам, благодаря этому механизму была построена целая улица для молодых многодетных семей.

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Ранее сообщалось, что семьям с ипотекой и маткапиталом хотят разрешить выделять доли детям ещё до выплаты кредита. Из-за этого возникал тупик — органы опеки не разрешали продавать жильё без оформления долей, а банки отказывались их выделять до полного погашения займа.

Милена Скрипальщикова
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