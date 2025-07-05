Замкнутый круг разорван: Семьям с ипотекой и маткапиталом упростили продажу жилья

Семьям, купившим квартиру с использованием ипотеки и материнского капитала, станет проще продать жильё и купить новое. Теперь доли детям можно будет оформить в собственность без согласия банка — ещё до полной выплаты кредита. Об этом сообщила ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Но при этом есть постановление правительства, в соответствии с которым доли выделяются после погашения ипотечного кредита. Получался замкнутый круг. Чтобы предотвратить такие случаи, и появилась норма, что доли можно выделить еще до погашения ипотечного кредита», — резюмировала Разворотнева.

Как пояснила депутат, ранее семьи не могли совершать сделки с ипотечным жильём, купленным с участием маткапитала, поскольку органы опеки отказывались давать согласие без выделения детских долей. Однако по старым правилам распределение собственности происходило только после погашения кредита. Новый закон снимает это противоречие.

При этом интересы банков остаются защищёнными — даже после выделения долей квартира всё равно будет находиться в залоге до полной выплаты займа. Поправки затрагивают два ключевых закона: «Об ипотеке» и «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей». Закон уже одобрен Совфедом и направлен на подпись президенту.