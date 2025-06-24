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24 июня, 15:19

«Пострадают крупные предприятия»: В ГД не оценили идею в 10 раз повысить плату за воду

Депутат Разворотнева сочла сомнительной идею десятикратно повысить плату за воду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сочла сомнительной инициативу об увеличении платы за водопользование в 10 раз ради пополнения бюджета. По словам парламентария, не особо эффективно решать проблемы за счёт увеличения цен на услуги.

«Понятно, что вода у нас довольно дешёвая, недооценённая, но есть более комплексные меры, более ощутимые источники доходов. Если бы эту меру можно было осуществить целевым сбором, это было бы эффективнее. В первую очередь [рост тарифов] затронет крупные предприятия, использующие воду для охлаждения, для каких-то производственных процессов, и водоканалы, а там рост цен очень долгое время сдерживается», — пояснила депутат в беседе с «Абзацем».

Разворотнева призвала вырученные средства стоит отправить на поддержку водоканалов, так как они сейчас находятся в нестабильном финансовом состоянии. Кроме того, стоит задуматься о модернизации систем водоснабжения. Вырученные деньги, по её словам, могли бы частично побороть трудности.

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Напомним, ранее Счётная палата РФ предложила десятикратно увеличить плату за использование водных ресурсов. В ведомстве отметили, что в настоящее время плата за забор воды для значительного числа предприятий практически не ощущается (менее 0,01%).

Дарья Нарыкова
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