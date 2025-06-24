«Пострадают крупные предприятия»: В ГД не оценили идею в 10 раз повысить плату за воду

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сочла сомнительной инициативу об увеличении платы за водопользование в 10 раз ради пополнения бюджета. По словам парламентария, не особо эффективно решать проблемы за счёт увеличения цен на услуги.

«Понятно, что вода у нас довольно дешёвая, недооценённая, но есть более комплексные меры, более ощутимые источники доходов. Если бы эту меру можно было осуществить целевым сбором, это было бы эффективнее. В первую очередь [рост тарифов] затронет крупные предприятия, использующие воду для охлаждения, для каких-то производственных процессов, и водоканалы, а там рост цен очень долгое время сдерживается», — пояснила депутат в беседе с «Абзацем».

Разворотнева призвала вырученные средства стоит отправить на поддержку водоканалов, так как они сейчас находятся в нестабильном финансовом состоянии. Кроме того, стоит задуматься о модернизации систем водоснабжения. Вырученные деньги, по её словам, могли бы частично побороть трудности.