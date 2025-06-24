В России объяснили идею повысить плату за водопользование в 10 раз

Счётная палата РФ призвала правительство радикально ужесточить правила водопользования. Прежде всего это делается для компаний, игнорирующих установку счётчиков воды. Об этом сообщает RG.ru.

Аудиторы выявили, что нынешний повышающий коэффициент 1,1, введённый в 2019 году, оказался неэффективным. Почти половина договоров в 2022-2023 годах заключалась с водопользователями без приборов учёта. В 2023 году треть всей воды из поверхностных источников забиралась бесконтрольно.

Решение: увеличить штрафной множитель с 1,1 до 10. Это не только стимулирует установку счётчиков, но и принесёт бюджету миллиарды: до 2 млрд рублей от нельготных категорий и до 12 млрд в целом за первый год.

Ещё один резерв — плата за использование акватории. Действующие тарифы далеки от рыночных, ведь сейчас за участок менее 1000 кв. м взимается менее 1000 рублей в год, без учёта привлекательности объекта. Счётная палата предлагает привязать их к кадастровой стоимости прилегающих земель.

Ведомство также указало на слабое межведомственное взаимодействие и пробелы в контроле со стороны Росводресурсов и Росприроднадзора, что приводит к искажению отчётности и потере доходов.