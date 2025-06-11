В Москве накрыли группировку, разводившую людей на деньги по схеме со счётчиками

В столице раскрыта масштабная преступная схема, жертвами которой стали жители столицы. Москвичи, по данным правоохранителей, потеряли миллионы рублей. Двенадцать человек были задержаны полицией по подозрению в организации мошеннической схемы, основанной на процедуре замены электрооборудования.

Кадры задержания преступников. Видео © Telegram / Ирина Волк

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступники создали фиктивную фирму, дублирующую известного поставщика электроэнергии. Они убеждали жертв в необходимости срочного обновления электроприборов. Затем к потерпевшим направлялись члены группы, которые под видом квалифицированных специалистов демонтировали функциональное оборудование, устанавливая вместо него дешёвые и некачественные подделки, а затем требовали оплату по непомерным тарифам.

«Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 12 жителей разных регионов России, подозреваемых в совершении этого преступления», — сообщила Волк.

На данный момент следователи возбудили уголовное дело по 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).