Сбивают с толку: Россиян предупредили о новых схемах обмана абитуриентов

В период поступления в вузы мошенники активизируются с созданием фейковых сайтов учебных заведений. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Злоумышленники создают сайты, визуально практически неотличимые от официальных: копируют логотипы, фотографии, фирменный стиль, структуру разделов. Иногда регистрируют домены, отличающиеся от настоящих всего на один символ, что сбивает с толку даже внимательных пользователей», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

Депутат отметил, что фейковые сайты продвигаются через контекстную рекламу в поисковиках, постах в соцсетях и мессенджерах, а также через e-mail-рассылки. По его словам, аферисты публикуют объявления о якобы предзачислении, подготовительных курсах, гарантированных квотах, которые действуют только при срочной оплате.

«Потенциальной жертве предлагают оставить личные данные и внести предоплату — якобы для бронирования места или регистрации на курс», — уточнил депутат.

Немкин объяснил, что мошенники используют подобные схемы, чтобы вызвать эмоциональное напряжение абитуриентов и их родителей. Люди торопятся и не всегда проверяют подлинность сайтов. Парламентарий призвал внимательно смотреть адресную строку сайта, проверять сведения через официальный сайт Минобрнауки и портал «Госуслуги». Также Немкин предупредил, что вузы принимают оплату только через официальные реквизиты.