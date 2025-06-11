Восемь подозреваемых в организации незаконной миграции задержаны в Подмосковье

В подмосковном Дмитрове задержана группа из восьми человек, подозреваемых в организации масштабной сети нелегальной миграции. Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, преступная группа в течение двух лет за деньги оформляла фиктивные документы и регистрации для иностранцев, незаконно пребывающих в России.

Следствие установило, что злоумышленники предлагали мигрантам комплекс услуг: от подготовки поддельных документов до поиска фиктивных адресов регистрации. Одни члены группы занимались бумажной работой, другие – привлечением клиентов, а третьи – поиском владельцев квартир, готовых за плату регистрировать у себя иностранцев, которые фактически там не проживали.

Задержание преступников. Видео © Telegram / «Ирина Волк»

Правоохранителям удалось задержать предполагаемого организатора – 38-летнего выходца из Средней Азии, а также семи его сообщников, являющихся уроженцами стран ближнего зарубежья. В ходе обысков по местам их проживания были изъяты многочисленные паспорта, штампы, печати, денежные средства, кассовые аппараты и другие улики.

По факту случившегося в отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. На данный момент злоумышленники заключены под стражу.