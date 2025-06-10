Убийцу скейтера Балишанского приговорили к 24 годам лишения свободы
Андрей Дёмин. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Столичный суд удовлетворил требование прокурора и приговорил 36-летнего Андрея Дёмина к 24 годам лишения свободы за убийство скейтера Константина Балишанского. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Дёмин преследует Балишанского. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
«С учётом позиции прокурора города Москвы Максима Жука Мосгорсуд признал 36-летнего Андрея Дёмина виновным. <...> Дёмину назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации.
Дёмина признали виновным в убийстве, совершённом общеопасным способом, покушении на жизнь сотрудника полиции, незаконном изготовлении огнестрельного оружия, а также его ношении, приобретении и хранении боеприпасов к нему. Кроме того, был удовлетворён гражданский иск отца жертвы к убийце на 5 миллионов рублей.
Напомним, кровавая расправа произошла на улицах Москвы 6 июня 2024 года, когда Андрей Дёмин преследовал и застрелил 34-летнего системного администратора Константина Балишанского, известного в кругу скейтеров. Преступление планировалось в течение пяти месяцев. После убийства Дёмин пытался сбежать, но его догнали полицейские, с которыми он вступил в перестрелку и был ранен в голову. Позже задержанный рассказал, что мстил из личной неприязни — в детстве Балишанский над ним издевался.