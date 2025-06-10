Убийцу скейтера Балишанского приговорили к 24 годам лишения свободы

Столичный суд удовлетворил требование прокурора и приговорил 36-летнего Андрея Дёмина к 24 годам лишения свободы за убийство скейтера Константина Балишанского. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«С учётом позиции прокурора города Москвы Максима Жука Мосгорсуд признал 36-летнего Андрея Дёмина виновным. <...> Дёмину назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации .

Дёмина признали виновным в убийстве, совершённом общеопасным способом, покушении на жизнь сотрудника полиции, незаконном изготовлении огнестрельного оружия, а также его ношении, приобретении и хранении боеприпасов к нему. Кроме того, был удовлетворён гражданский иск отца жертвы к убийце на 5 миллионов рублей.