Для убийцы скейтера-айтишника Балишанского запросили 24 года тюрьмы

В Москве завершается судебный процесс по резонансному делу об убийстве 34-летнего Константина Балишанского. Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, государственный обвинитель потребовал для подсудимого Андрея Дёмина 24 года лишения свободы.

Прокурор Москвы Максим Жук в прениях сторон настаивал на признании 36-летнего Дёмина виновным по четырём статьям УК РФ, включая убийство, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное изготовление оружия. Государственное обвинение предложило суду особый порядок отбывания наказания: первые 7 лет — в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

«Прокурор Москвы предложил суду назначить Дёмину окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в публикации прокуратуры.