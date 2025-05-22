Для убийцы скейтера-айтишника Балишанского запросили 24 года тюрьмы
Андрей Дёмин. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве завершается судебный процесс по резонансному делу об убийстве 34-летнего Константина Балишанского. Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, государственный обвинитель потребовал для подсудимого Андрея Дёмина 24 года лишения свободы.
Прокурор Москвы Максим Жук в прениях сторон настаивал на признании 36-летнего Дёмина виновным по четырём статьям УК РФ, включая убийство, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное изготовление оружия. Государственное обвинение предложило суду особый порядок отбывания наказания: первые 7 лет — в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
«Прокурор Москвы предложил суду назначить Дёмину окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в публикации прокуратуры.
Суд должен вынести приговор в ближайшее время. Дело вызвало широкий общественный резонанс из-за особой жестокости преступления и использования самодельного огнестрельного оружия.
Напомним, резонансное убийство произошло 6 июня 2024 года в Москве, когда Андрей Дёмин застрелил 34-летнего сисадмина Константина Балишанского. Преступник действовал по плану, который составлял на протяжении пяти месяцев. После нападения он попытался скрыться, но вступил в перестрелку с полицейскими и получил ранение головы. Как Дёмин рассказал позже, на убийство он пошёл из-за личной неприязни — в детстве он был объектом травли со стороны своей жертвы.