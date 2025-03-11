Убийца московского скейтера годами готовился к жестокой расправе из-за травли в детстве
Убийца московского скейтера Дёмин расправился с ним из-за травли в детстве
Андрей Дёмин. Обложка © Telegram / Столичный СК
Убивший московского скейтера Константина Балишанского мужчина рассказал, что пошёл на преступление, потому что с детства был объектом его насмешек и нападок. По словам обвиняемого Андрея Дёмин, он решил отомстить своему давнишнему обидчику. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.
Момент убийства скейтера. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
«В детстве он неоднократно издевался надо мной, избивал меня», — пояснил Дёмин на допросе.
В прокуратуре добавили, что преступник долго готовился к убийству. Он заклеил подъездную видеокамеру, переоделся в тёмную одежду, закрыл лицо медицинской маской и кепкой, чтобы Балишанский не узнал его. Эксперты насчитали не менее 7 огнестрельных ранений в теле убитого.
Напомним, 6 июня 2024 года в Москве Андрей Дёмин выстрелил в 34-летнего системного администратора Константина Балишанского, который был известен среди скейтбордистов. Преступник планировал убийство в течение пяти месяцев. После нападения он попытался скрыться и открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего был в ответ тяжело ранен в голову. Врачи провели ему трепанацию черепа. По словам Дёмина, он испытывал неприязнь к Балишанскому. Расследование убийства завершено в конце февраля этого года.