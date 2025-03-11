Убийца московского скейтера годами готовился к жестокой расправе из-за травли в детстве

Убивший московского скейтера Константина Балишанского мужчина рассказал, что пошёл на преступление, потому что с детства был объектом его насмешек и нападок. По словам обвиняемого Андрея Дёмин, он решил отомстить своему давнишнему обидчику. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.

Момент убийства скейтера. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

«В детстве он неоднократно издевался надо мной, избивал меня», — пояснил Дёмин на допросе.