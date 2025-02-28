Дело об убийстве скейтера и нападении с оружием на полицию в Москве получило новый оборот
СК: Завершено расследование убийства скейтера Балишанского в Москве
Убийца скейтера в Москве Андрей Дёмин. Обложка © Telegram / Столичный СК
В Москве завершили расследование уголовного дела об убийстве 34-летнего Константина Балишанского и перестрелке с полицейскими во время задержания летом 2024 года. Фигурант Андрей Дёмин в ходе расследования признал вину и рассказал о мотивах, сообщает СУ СКР по столице.
Расследовано дело об убийстве и перестрелке с полицией на западе Москвы в 2024 году. Обложка © Telegram / Столичный СК
«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя столицы. Он обвиняется в… убийстве, совершённом общеопасным способом, посягательстве на жизни сотрудника правоохранительного органа, незаконном обороте оружия и незаконном изготовление оружия», — информирует столичный следственный главк.
Правоохранители установили, что Дёмин самостоятельно изготовил оружие в домашних условиях и не менее девяти раз выстрелил из него в свою жертву. Вину обвиняемый признал и рассказал, что решился на расправу на почве давних неприязненных отношений.
Напомним, что утром 6 июня 2024 года Андрей Дёмин открыл стрельбу по мужчине в районе Фили-Давыдково в Москве. Жертвой стал системный администратор Константин Балишанский, который был известен среди скейтбордистов. Изначально считалось, что причиной преступления стала ревность. Согласно информации Life.ru, Дёмин планировал убийство в течение примерно пяти месяцев. После совершения преступления он попытался скрыться, но в ходе преследования открыл огонь по сотрудникам полиции и был в ответ тяжело ранен в голову. Врачи провели ему трепанацию черепа.