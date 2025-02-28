Дело об убийстве скейтера и нападении с оружием на полицию в Москве получило новый оборот

В Москве завершили расследование уголовного дела об убийстве 34-летнего Константина Балишанского и перестрелке с полицейскими во время задержания летом 2024 года. Фигурант Андрей Дёмин в ходе расследования признал вину и рассказал о мотивах, сообщает СУ СКР по столице.

Расследовано дело об убийстве и перестрелке с полицией на западе Москвы в 2024 году. Обложка © Telegram / Столичный СК

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя столицы. Он обвиняется в… убийстве, совершённом общеопасным способом, посягательстве на жизни сотрудника правоохранительного органа, незаконном обороте оружия и незаконном изготовление оружия», — информирует столичный следственный главк.