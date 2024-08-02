Убийца московского скейтера рассказал Life.ru о своём состоянии после трепанации черепа
Убийца скейтера в Москве сообщил, что не может ходить после ранения и трепанации
Андрей Дёмин в камере после трепанации черепа. Обложка © Life.ru
Обвиняемый в убийстве известного скейтбордиста Константина Балишанского рассказал журналисту Life.ru, как чувствует себя после трепанации черепа, которую врачи провели ему после ранения в голову при задержании. По словам Андрея Дёмина, сейчас он чувствует себя хорошо, но не может ходить.
Андрей Дёмин рассказал о своём состоянии после трепанации черепа. Видео © Life.ru
"Я получаю необходимое лечение... Мне ставят капельницы, прописывают препараты лекарственные разные. В общем, врачи пытаются вылечить меня", — пояснил он.
Убийца признался, что сейчас не может ходить и самостоятельно вставать, однако, по его словам, медики обещали поставить его на ноги и вернуть возможность полноценно двигаться.
Напомним, 6 июня в Москве Андрей Дёмин хладнокровно расстрелял скейтбордиста и сисадмина Константина Балишанского. Предполагается, что мотивом преступления стала ревность и убийство готовилось около пяти месяцев. Дёмин пытался скрыться и отстреливался от силовиков, в ответ был тяжело ранен в голову. Врачи провели ему трепанацию черепа, после чего обвиняемый пребывал в коме. Когда он пришёл в себя, суд отправил его в СИЗО до 6 августа.