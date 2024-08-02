Убийца московского скейтера рассказал Life.ru о своём состоянии после трепанации черепа

Убийца скейтера в Москве сообщил, что не может ходить после ранения и трепанации

Обвиняемый в убийстве известного скейтбордиста Константина Балишанского рассказал журналисту Life.ru, как чувствует себя после трепанации черепа, которую врачи провели ему после ранения в голову при задержании. По словам Андрея Дёмина, сейчас он чувствует себя хорошо, но не может ходить.