Маска, страшный взгляд: Убийца скейтера в Москве предстал перед судом после трепанации
Суд в Москве арестовал убийцу скейтера Балишанского
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО до 6 августа убийцу скейтера Константина Балишанского Андрея Дёмина. В суд обвиняемого привезли в карете скорой, на оглашении приговора он был на носилках.
Убийца скейтера в Москве предстал перед судом после трепанации. Видео © Life.ru
Убийца скейтера в Москве предстал перед судом после трепанации. Фото © Life.ru
Напомним, утром 6 июня Андрей Дёмин расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково. Жертвой оказался системный администратор Константин Балишанский, широко известный среди столичных скейтбордистов. По версии следствия, мотивом преступления стала ревность. По данным Life.ru, Дёмин готовил убийство около пяти месяцев. Сразу после расправы убийца попытался скрыться, но в ходе погони открыл огонь по силовикам и в ответ был тяжело ранен в голову. Врачи сделали ему трепанацию черепа и он находился в коме.
Life.ru