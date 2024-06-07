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7 июня, 07:26

Сделали трепанацию черепа: Убийца скейтера в Москве на грани смерти после двух ранений в голову

Убийца скейтбордиста в Москве находится в коме

Андрей Дёмин, накануне убивший известного московского скейтбордиста Константина Балишанского, находится в коме после двух ранений в голову. По данным SHOT, подозреваемому провели трепанацию черепа и достали из него одну пулю. Вторая прошила голову навылет.

Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. К его палате приставили охрану.

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Напомним, утром 6 июня Андрей Дёмин расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково. Жертвой оказался системный администратор Константин Балишанский, широко известный среди столичных скейтбордистов. Сразу после расправы убийца попытался скрыться, но в ходе погони открыл огонь по силовикам и в ответ был тяжело ранен в голову. Life.ru показывал, как выглядело место его поимки. По версии следствия, мотивом стала ревность. По нашим данным, Дёмин готовил убийство около пяти месяцев. Врачи прооперировали стрелка.

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SHOT

Матвей Константинов
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