Сделали трепанацию черепа: Убийца скейтера в Москве на грани смерти после двух ранений в голову
Убийца скейтбордиста в Москве находится в коме
Андрей Дёмин, накануне убивший известного московского скейтбордиста Константина Балишанского, находится в коме после двух ранений в голову. По данным SHOT, подозреваемому провели трепанацию черепа и достали из него одну пулю. Вторая прошила голову навылет.
Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. К его палате приставили охрану.
Напомним, утром 6 июня Андрей Дёмин расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково. Жертвой оказался системный администратор Константин Балишанский, широко известный среди столичных скейтбордистов. Сразу после расправы убийца попытался скрыться, но в ходе погони открыл огонь по силовикам и в ответ был тяжело ранен в голову. Life.ru показывал, как выглядело место его поимки. По версии следствия, мотивом стала ревность. По нашим данным, Дёмин готовил убийство около пяти месяцев. Врачи прооперировали стрелка.