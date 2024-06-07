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6 июня, 22:38

Забитый заключёнными автозак перевернулся на юго-западе Москвы

SHOT: Автозак с людьми перевернулся на юго-западе Москвы

На Люблинской улице в Москве произошла авария с участием автозака, который перевозил заключённых. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Кадры с места ДТП на Люблинской улице в Москве, где перевернулся автозак с людьми. Видео © Telegram / SHOT

Авария на юго-востоке столицы произошла вчера вечером, что стало её причиной — на данный момент неизвестно. По информации канала, находившихся внутри транспортного средства заключённых пришлось эвакуировать через люки в крыше. Сведения о пострадавших не приводятся.

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Ранее сообщалось об аварии в Кемерове, где утром 6 июня столкнулись два трамвая. Предварительно, у одного из них отказали тормоза, камера сняла, как транспортное средство на полной скорости пронеслось по улицам города, выбросив из салона несколько пассажиров. Известно, что один человек погиб, более 100 пострадали. Life.ru выяснил, кто управлял сломавшимся трамваем. О страшной аварии доложили президенту России Владимиру Путину.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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