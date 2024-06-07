Забитый заключёнными автозак перевернулся на юго-западе Москвы

На Люблинской улице в Москве произошла авария с участием автозака, который перевозил заключённых. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Кадры с места ДТП на Люблинской улице в Москве, где перевернулся автозак с людьми. Видео © Telegram / SHOT

Авария на юго-востоке столицы произошла вчера вечером, что стало её причиной — на данный момент неизвестно. По информации канала, находившихся внутри транспортного средства заключённых пришлось эвакуировать через люки в крыше. Сведения о пострадавших не приводятся.