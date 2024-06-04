Пассажиру оторвало голову в жутком ДТП на Урале, всего погибло 4 человека В Челябинской области Toyota влетела в дорожную технику, погибло 4 человека 4 июня, 19:23 В ДТП на Урале погибло четыре человека. Обложка © VK / УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области водитель микроавтобуса "Тойота" на полной скорости врезался в дорожную технику, занимавшуюся ремонтными работами. В результате аварии погибло четыре человека, одному из которых оторвало голову. О случившемся пишет Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по региону.

ДТП на Урале, в котором погибло четыре человека. Видео © VK / Агентство чрезвычайных новостей Челябинска

"В 13:17 на 83-м километре автодороги М5 "Урал" Москва – Челябинск, подъезд к г. Екатеринбургу, по предварительным данным, водитель, мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем "Тойота-Хайс", при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с попутной дорожной техникой", — подтвердили в ведомстве.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса нашёл себе попутчиков через приложение. Подъезжая к Екатеринбургу, мужчина уснул за рулём и на скорости 130 км/ч влетел в спецтехнику. Инспекторы не нашли на дороге следов от тормозного пути, а значит, водитель даже не пытался сбавить скорость.

В ДТП погиб сам водитель, а также трое его пассажиров, ещё троих госпитализировали. По словам очевидцев, одному из погибших во время столкновения оторвало голову. На публикуемых в Сети кадрах видно, как инспектор накрывает тряпкой лежащую на месте ЧП часть тела.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Макеевке Донецкой Народной Республики. Аварию спровоцировал 36-летний водитель "хонды-сивик", не справившийся с управлением.

Авторы Татьяна Миссуми