Автобус смял японскую легковушку в Макеевке, пострадало семь человек

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Макеевке Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Аварию спровоцировал 36-летний водитель Honda Civic, не справившийся с управлением.

"Водитель автомобиля Honda Civic на проспекте 250-летия Донбасса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом ПАЗ-320302–11, который двигался во встречном направлении <...> Водитель автомобиля Honda и шесть пассажиров автобуса ПАЗ были травмированы", — говорится в сообщении.

Место ДТП с автобусом и легковушкой в Макеевке. Фото © Telegram / МВД ДНР

Место ДТП с автобусом и легковушкой в Макеевке. Фото © Telegram / МВД ДНР