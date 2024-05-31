Автобус смял японскую легковушку в Макеевке, пострадало семь человек
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в ДНР
Место ДТП с автобусом и легковушкой в Макеевке. Обложка © Telegram / МВД ДНР
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Макеевке Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Аварию спровоцировал 36-летний водитель Honda Civic, не справившийся с управлением.
"Водитель автомобиля Honda Civic на проспекте 250-летия Донбасса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом ПАЗ-320302–11, который двигался во встречном направлении <...> Водитель автомобиля Honda и шесть пассажиров автобуса ПАЗ были травмированы", — говорится в сообщении.
Ранее на трассе в Самарской области столкнулись фура MAN и трактор Т-150. Обошлось без пострадавших, однако из большегруза вылился опасный груз, содержавшийся в его цистерне.