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Регион
31 мая, 12:05

Автобус смял японскую легковушку в Макеевке, пострадало семь человек

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в ДНР

Место ДТП с автобусом и легковушкой в Макеевке. Обложка © Telegram / МВД ДНР

Место ДТП с автобусом и легковушкой в Макеевке. Обложка © Telegram / МВД ДНР

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Макеевке Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Аварию спровоцировал 36-летний водитель Honda Civic, не справившийся с управлением.

"Водитель автомобиля Honda Civic на проспекте 250-летия Донбасса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом ПАЗ-320302–11, который двигался во встречном направлении <...> Водитель автомобиля Honda и шесть пассажиров автобуса ПАЗ были травмированы", — говорится в сообщении.

Место ДТП с автобусом и легковушкой в Макеевке. Фото © Telegram / МВД ДНР

Место ДТП с автобусом и легковушкой в Макеевке. Фото © Telegram / МВД ДНР

Место ДТП с автобусом и легковушкой в Макеевке. Фото © Telegram / МВД ДНР

Место ДТП с автобусом и легковушкой в Макеевке. Фото © Telegram / МВД ДНР

Девушка чудом выжила в жутком лобовом ДТП с фурой, момент попал на видео
Девушка чудом выжила в жутком лобовом ДТП с фурой, момент попал на видео

Ранее на трассе в Самарской области столкнулись фура MAN и трактор Т-150. Обошлось без пострадавших, однако из большегруза вылился опасный груз, содержавшийся в его цистерне.

Матвей Константинов
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