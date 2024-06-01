Глава Минздрава Камчатки попал в ДТП, он находится в тяжёлом состоянии

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в их числе — министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла на участке автодороги Начики – Кавалерское – Усть-Большерецк. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители. В краевом правительстве добавили, что всех пострадавших в результате лобового столкновения двух автомобилей доставили в краевую больницу. У Гашкова зафиксировали переломы рёбер и костей таза. Предварительно, причиной аварии стал выезд на встречную полосу.