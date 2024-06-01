Глава Минздрава Камчатки попал в ДТП, он находится в тяжёлом состоянии
Министр здравоохранения Камчатки Гашков попал в ДТП, его госпитализировали
Глава Минздрава Камчатки Александр Гашков. Обложка © Telegram / Александр Гашков
Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков попал в аварию. Медики оценивают его состояние как тяжёлое, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в их числе — министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, авария произошла на участке автодороги Начики – Кавалерское – Усть-Большерецк. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители. В краевом правительстве добавили, что всех пострадавших в результате лобового столкновения двух автомобилей доставили в краевую больницу. У Гашкова зафиксировали переломы рёбер и костей таза. Предварительно, причиной аварии стал выезд на встречную полосу.
Вместе с министром здравоохранения в машине находился также заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения Министерства здравоохранения Камчатского края Денис Федотов. Водитель служебного автомобиля и Федотов получили небольшие травмы.
А ранее Life.ru рассказывал, что в декабре прошлого года глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин по пути домой после рабочей поездки попал в смертельное массовое ДТП. В результате два человека скончались на месте. Сам министр и его водитель были доставлены в больницу. Рахматуллину поставили диагноз "закрытый перелом ключицы и черепно-мозговая травма", а затем вертолётом санавиации доставили в Уфу. Позднее стало известно, что министр находится в стабильном состоянии и продолжает лечение.