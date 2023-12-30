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30 декабря, 15:51

Стало известно о состоянии попавшего в смертельное ДТП главы Минздрава Башкирии

Минздрав: Попавший в ДТП министр здравоохранения Башкирии в стабильном состоянии

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Обложка © Vk / Айрат Рахматуллин

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Обложка © Vk / Айрат Рахматуллин

Состояние министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, который 29 декабря попал в смертельное ДТП на трассе Караидель – Бирск, остаётся стабильным, рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

"Стабильное, продолжают лечение в Республиканской клинической больнице им Г.Г. Куватова", — сообщили ТАСС в пресс-службе на вопрос о состоянии пострадавших в ДТП трёх людей, включая министра.

Видеорегистратор снял момент смертельного ДТП с Toyota главы Минздрава Башкирии
Видеорегистратор снял момент смертельного ДТП с Toyota главы Минздрава Башкирии

Напомним, глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин по пути домой после рабочей поездки попал в смертельное массовое ДТП в Караидельском районе. В результате два человека скончались на месте. Сам министр и его водитель были доставлены в больницу. Рахматуллину поставили предварительный диагноз "закрытый перелом ключицы и черепно-мозговая травма", а затем вертолётом санавиации доставили в Уфу.

Александра Мышляева
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