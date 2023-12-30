Стало известно о состоянии попавшего в смертельное ДТП главы Минздрава Башкирии
Минздрав: Попавший в ДТП министр здравоохранения Башкирии в стабильном состоянии
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Обложка © Vk / Айрат Рахматуллин
Состояние министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, который 29 декабря попал в смертельное ДТП на трассе Караидель – Бирск, остаётся стабильным, рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
"Стабильное, продолжают лечение в Республиканской клинической больнице им Г.Г. Куватова", — сообщили ТАСС в пресс-службе на вопрос о состоянии пострадавших в ДТП трёх людей, включая министра.
Напомним, глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин по пути домой после рабочей поездки попал в смертельное массовое ДТП в Караидельском районе. В результате два человека скончались на месте. Сам министр и его водитель были доставлены в больницу. Рахматуллину поставили предварительный диагноз "закрытый перелом ключицы и черепно-мозговая травма", а затем вертолётом санавиации доставили в Уфу.