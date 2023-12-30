Стало известно о состоянии попавшего в смертельное ДТП главы Минздрава Башкирии

Состояние министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, который 29 декабря попал в смертельное ДТП на трассе Караидель – Бирск, остаётся стабильным, рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

"Стабильное, продолжают лечение в Республиканской клинической больнице им Г.Г. Куватова", — сообщили ТАСС в пресс-службе на вопрос о состоянии пострадавших в ДТП трёх людей, включая министра.