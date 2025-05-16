Прокуратура показала видео с девушкой, угрожавшей офису микрозаймов в Москве

Московская показала видео с девушкой, которая угрожала устроить взрыв в отделении кредитной организации на Пролетарском проспекте в столице. На кадрах видно, как в офис входит девушка в светлом пальто, раскрывает верхнюю одежду, показывая сотрудникам что-то на поясе. Судя по записи, она держала в руках телефон.

Нападение на офис микрозаймов в Москве. Видео © Прокуратура Москвы

«По предварительным данным, в офис кредитно-финансовой организации пришла женщина и, угрожая, потребовала денежные средства. Получив отказ, она покинула помещение», — говорится в сообщении прокуратуры.