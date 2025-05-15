Неизвестный общался с угрожавшей взорвать офис микрозаймов в Москве, девушка уже даёт показания

Девушка, угрожавшая устроить взрыв в отделении кредитной организации «Тезфинанс», общалась с кем-то по видеосвязи во время нападения на офис и требовала у сотрудников наличные. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка на месте происшествия у офиса кредитной организации на юго-востоке Москвы. Видео © SHOT

Как рассказали телеграм-каналу очевидцы случившегося, сначала девушка невнятно разговаривала с кассирами, а когда те попросили уточнить её требования, резко изменила поведение. Она начала кричать «Мне нужны деньги!», после чего из телефона раздался мужской голос, повторявший те же слова. Когда сотрудники банка сообщили об отсутствии валюты, женщина демонстративно открыла одежду, показав прикреплённый к телу изолентой предмет с проводами, внешне напоминавший взрывное устройство.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов с кинологическими расчётами. По последним данным, подозреваемую доставили в её квартиру, которая находится в том же доме, что и подвергшийся нападению офис, для дачи показаний. Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, включая личность мужчины, с которым девушка поддерживала видеосвязь во время инцидента.