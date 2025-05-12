Подростков, готовивших теракт в Новокузнецке, было двое. Кураторы обещали им за подрыв всего $50

Подростков, готовивших теракт в Новокузнецке, было двое. За подрыв городского военкомата кураторы с Украины пообещали им 50 долларов. ФСБ показала видео задержания юных злоумышленников и первый допрос.

Задержание подростков, готовивших теракт в Новокузнецке. Видео © ФСБ РФ/Mash Siberia

Один из парней рассказал, что нёс взрывчатку в рюкзаке и должен был оставить его в военкомате.