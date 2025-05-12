Подростков, готовивших теракт в Новокузнецке, было двое. Кураторы обещали им за подрыв всего $50
Опубликовано видео задержания подростков, готовивших теракт в Новокузнецке
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Подростков, готовивших теракт в Новокузнецке, было двое. За подрыв городского военкомата кураторы с Украины пообещали им 50 долларов. ФСБ показала видео задержания юных злоумышленников и первый допрос.
Задержание подростков, готовивших теракт в Новокузнецке. Видео © ФСБ РФ/Mash Siberia
Один из парней рассказал, что нёс взрывчатку в рюкзаке и должен был оставить его в военкомате.
Напомним, ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Новокузнецке подростка, который по заданию террористов с Украины готовил взрыв на территории городского военкомата. 17-летний подросток сам собрал СВУ и планировал его подрыв, действуя по указанию кураторов.