Коэффициент для оплаты воды в квартирах без счётчиков вырастет с 1,5 до 3
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Минстрой РФ выступил с предложением увеличить плату за потребление воды для тех собственников жилья, которые не установили приборы учёта. Соответствующий проект постановления правительства РФ появился на портале нормативно-правовых актов.
Сейчас повышающий коэффициент равняется 1,5. В случае одобрения документа его поднимут вдвое – до трёх. Нововведение призвано повысить ответственность тех собственников, которые затягивают с размещением в своём доме индивидуальных счётчиков. Кроме того, в тексте предлагается изменить порядок расчётов для тех, кто самовольно подключился к инженерной инфраструктуре.
Ранее Life.ru писал, что с 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые требования к концессионерам, работающим в области тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Они будут обязаны разрабатывать проекты инвестиционных программ для модернизации инфраструктуры ЖКХ. Это позволит эффективно контролировать и оценивать качество предоставляемых услуг и экономический эффект от концессионных соглашений.