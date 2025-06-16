Коэффициент для оплаты воды в квартирах без счётчиков вырастет с 1,5 до 3

Минстрой РФ выступил с предложением увеличить плату за потребление воды для тех собственников жилья, которые не установили приборы учёта. Соответствующий проект постановления правительства РФ появился на портале нормативно-правовых актов.

Сейчас повышающий коэффициент равняется 1,5. В случае одобрения документа его поднимут вдвое – до трёх. Нововведение призвано повысить ответственность тех собственников, которые затягивают с размещением в своём доме индивидуальных счётчиков. Кроме того, в тексте предлагается изменить порядок расчётов для тех, кто самовольно подключился к инженерной инфраструктуре.