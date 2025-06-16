В Госдуме анонсировали изменения в сфере ЖКХ с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые требования к концессионерам, работающим в области тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По новым правилам концессионеры будут обязаны разрабатывать проекты инвестиционных программ для модернизации инфраструктуры ЖКХ. Это позволит эффективно контролировать и оценивать качество предоставляемых услуг и экономический эффект от концессионных соглашений. Кошелёв подчеркнул, что теперь концессионеры не смогут просто эксплуатировать имущество без вложений, что должно решить проблему с неэффективным использованием ресурсов.

Парламентарий отметил, что высокий износ коммунальной инфраструктуры, где более 40% объектов нуждаются в замене, является одной из главных причин аварийности на сетях. Новые требования также касаются квалификации концессионеров: будет учитываться опыт эксплуатации объектов ЖКХ и успешная реализация инвестиционных программ.

Кроме того, вводится новое правило о внесении задатка или банковской гарантии в процентах от общей суммы инвестиционного проекта. В случае отзыва заявки задаток или гарантия не будут возвращаться. Эти меры направлены на повышение ответственности концессионеров и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры в стране, передает РИА «Новости».