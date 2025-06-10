С 1 июля установят новые тарифы ЖКХ. На сколько изменятся цены и как можно снизить выплаты С 1 июля 2025 года произойдёт плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ. Как изменятся суммы в квитанциях и что можно сделать, чтобы снизить выплаты? 9 июня, 21:25 Юристы рассказали, как изменятся тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2025 года. Обложка © ТАСС / Антон Вергун

С 1 июля традиционно вступает в силу ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги. В 2025 году рост составит в среднем 11,9% в зависимости от региона. Повышение связано с инфляцией и ростом издержек ресурсоснабжающих организаций.

— В разных регионах цены вырастут по-разному. Например, в Москве тарифы на услуги ЖКХ в среднем повысят на 15%. Важно учесть, что это не тот процент, на который в среднем вырастет сумма в квитанции. Дело в том, что подорожают не все услуги, а лишь некоторые. Кроме того, суммы в квитанциях зависят не только от тарифов, но и от объёма потребления услуги. Допустим, один человек расходует мало воды, другой — много. Соответственно, и суммы в квитанциях у них будут значительно различаться, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Если говорить о том, на сколько вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Москве, то горячая вода подорожает на 14,8%. Кубометр будет стоить 312,50 рубля, тогда как сейчас — 272,14. При этом холодная вода подорожает лишь на 10% — до 65,77 рубля с 59,80. Стоимость водоотведения вырастет с 45,91 до 51,62 рубля за кубометр.

Больше, чем в Москве, коммунальные услуги подорожают, например, в Пермском крае (повышение составит до 21,1%), Архангельской области (20%), Северной Осетии (до 19,1%), в Челябинской области и Мордовии (до 18%). Среди регионов с самым небольшим повышением цен оказались Ненецкий автономный округ — (4%), Республика Ингушетия (5,2%), Кабардино-Балкарская Республика (6%).

Кстати, Банк России уже учёл в своём прогнозе по инфляции июльское повышение тарифов ЖКХ. Итогом индексации станет лишь разовое колебание цен. В Центробанке пояснили, что обычно такие разовые колебания не требуют вмешательства в денежно-кредитную политику. Прогноз ЦБ по инфляции в России по итогам 2025 года — 7–8%. Сейчас инфляция складывается ближе к его нижней границе. В Центробанке считают, что при обновлении прогноза в июле регулятор, скорее всего, уточнит его в сторону снижения.

— Чтобы сократить выплаты, прежде всего стоит установить приборы учёта. Платёж по счётчику почти всегда ниже, чем по нормативу. Также имеет смысл проверить, не завышены ли нормативы в вашем регионе. Иногда можно добиться перерасчёта через управляющую компанию или ГЖИ, — рассказала кандидат экономических наук, владелец кредитно-брокерского агентства ООО «ПроФинансы» Саида Мачавариани.

Ещё один способ снизить расходы — оформить льготы и получить субсидии. Они предоставляются малоимущим, пенсионерам, многодетным семьям и некоторым другим категориям граждан. Важно, что при трате на ЖКХ более 22% от совокупного дохода семьи (в ряде регионов этот норматив меньше) можно подать заявление на субсидию.

— Также можно участвовать в общедомовых собраниях и принимать решения по энергосбережению. Например, заменить лампы на LED, установить ИТП. Всё это повлияет на общедомовые платежи. Кроме того, нужно внимательно изучать платёжки, иногда в них появляются необоснованные услуги, которые можно оспорить. Можно сменить управляющую компанию, если та неэффективна или выставляет завышенные тарифы. Для этого нужно провести общее собрание собственников и набрать более 50% голосов «за». После этого заключается договор с новой УК, а старая обязана передать документы и прекратить управление домом, — пояснила Саида Мачавариани.

Ещё один способ сэкономить — это использовать многотарифный счётчик: при таком учёте электроэнергия ночью дешевле, поэтому стирку, зарядку техники и другие энергозатратные действия можно перенести на ночные часы. Среди других лайфхаков — установка аэраторов на краны, регулярная проверка утечек воды и отказ от неиспользуемых услуг в платёжках, например от телеантенны.

Авторы Нина Важдаева