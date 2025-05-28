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28 мая, 11:39

Эксперт по ЖКХ рассказал, как не схлопотать штраф до 200 тысяч рублей за кондиционер

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Установка кондиционера без согласования карается штрафом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Установка внешнего блока кондиционера без должного согласования может обернуться серьёзными проблемами. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предостерегает, что самовольный монтаж техники на фасаде дома, являющемся коллективной собственностью, недопустим. Об этом сообщает NEWS.ru.

Такое нарушение чревато не только требованием о демонтаже сплит-системы, но и внушительным штрафом – до 200 тысяч рублей. Особо строгое правило действует для зданий, признанных объектами культурного наследия, где любое изменение внешнего вида требует особого контроля.

Прежде чем приступать к установке, Бондарь настоятельно советует выяснить статус строения, получить официальное разрешение от других владельцев квартир и убедиться в соответствии технических параметров оборудования всем нормам. Это поможет избежать неприятных последствий и сберечь бюджет.

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Ранее россиянам рассказали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 202 году вырастут в среднем на 11,9%. При этом подорожание будет разным в субъектах РФ. Конечное решение зависит от решений региональных комитетов по тарифам.

Владимир Озеров
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