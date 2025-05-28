Эксперт по ЖКХ рассказал, как не схлопотать штраф до 200 тысяч рублей за кондиционер

Установка внешнего блока кондиционера без должного согласования может обернуться серьёзными проблемами. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предостерегает, что самовольный монтаж техники на фасаде дома, являющемся коллективной собственностью, недопустим. Об этом сообщает NEWS.ru.

Такое нарушение чревато не только требованием о демонтаже сплит-системы, но и внушительным штрафом – до 200 тысяч рублей. Особо строгое правило действует для зданий, признанных объектами культурного наследия, где любое изменение внешнего вида требует особого контроля.

Прежде чем приступать к установке, Бондарь настоятельно советует выяснить статус строения, получить официальное разрешение от других владельцев квартир и убедиться в соответствии технических параметров оборудования всем нормам. Это поможет избежать неприятных последствий и сберечь бюджет.