Россиян предупредили о повышении «коммуналки» в 2025 году
Депутат Кошелев: В 2025 году тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем на 11,9%
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В 2025 году в России ожидается увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Масштаб повышения цен будет различаться в разных субъектах, а окончательная цифра зависит от решений региональных комитетов по тарифам. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«В среднем по стране изменение тарифов в сторону увеличения — это 11,9%», — сказал он на форуме «Россия — Исламский мир».
Зампред думского комитета объяснил, что повышение тарифов на коммунальные услуги обусловлено двумя основными факторами: инфляцией и потребностью в обновлении коммунальной инфраструктуры.
Ранее Life.ru рассказал, что крупный долг по коммунальным счетам накопила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Она задолжала более 400 тысяч рублей. Спортсменка уже второй год не оплачивает счета за квартиры в Москве. Но сестра Исинбаевой утверждает, что родственница погасила всю сумму, теперь задолженности нет.