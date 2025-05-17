Россиян предупредили о повышении «коммуналки» в 2025 году

В 2025 году в России ожидается увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Масштаб повышения цен будет различаться в разных субъектах, а окончательная цифра зависит от решений региональных комитетов по тарифам. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.