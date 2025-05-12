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12 мая, 15:52

«Всё должно быть погашено»: Сестра Исинбаевой заявила, что спортсменка оплатила долги

Сестра Исинбаевой сообщила, что олимпийская чемпионка выплатила все долги по ЖКХ

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева погасила всю сумму задолженности в России. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на сестру спортсменки.

«Задолженности никакой нет у Елены. Всё должно быть погашено», — отметила женщина.

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Ранее Life.ru сообщал, что Елена Исинбаева после отъезда из РФ приобрела в Москве элитную квартиру Ленинградском шоссе. Казалось бы, всё у неё идёт хорошо, однако затем появились новости о том, что спортсменка задолжала ФНС 1,1 млн рублей. После этого выяснилось, что она уже второй год не оплачивает счета за ЖКХ.

Владимир Озеров
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