«Всё должно быть погашено»: Сестра Исинбаевой заявила, что спортсменка оплатила долги
Сестра Исинбаевой сообщила, что олимпийская чемпионка выплатила все долги по ЖКХ
Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева погасила всю сумму задолженности в России. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на сестру спортсменки.
«Задолженности никакой нет у Елены. Всё должно быть погашено», — отметила женщина.
Ранее Life.ru сообщал, что Елена Исинбаева после отъезда из РФ приобрела в Москве элитную квартиру Ленинградском шоссе. Казалось бы, всё у неё идёт хорошо, однако затем появились новости о том, что спортсменка задолжала ФНС 1,1 млн рублей. После этого выяснилось, что она уже второй год не оплачивает счета за ЖКХ.