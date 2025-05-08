Россиянам рассказали, как легально снизить стоимость услуг ЖКХ

Существует сразу несколько способов снизить себе цену на оплату услуг ЖКХ. К примеру, добиться этого легко, если собственник попадает под льготную категорию. Об этом в беседе с aif.ru рассказал эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Павел Степура.

По его словам, некоторые льготы устанавливает государство, а другую часть — регионы. К примеру, Герои Советского Союза, России, Соцтруда, а также обладатели Ордена Славы и Трудовой Славы любой степени вообще не платят за услуги ЖКХ. Кроме того, вдвое снижена стоимость оплаты для инвалидов I и II групп, ветеранов войны и боевых действий, семей с детьми-инвалидами, людей, пострадавших от радиоактивного излучения. Человек старше 80 лет освобождается от оплаты, если он проживает один, а люди возрастом 70-80 лет платят половину.

Чтобы приостановить уплату взносов, жильцы могут открыть специальный счёт для накоплений на капитальный ремонт. Сумма на нём должна превышать минимальный размер фонда капремонта, который в регионах определяют по-разному.

Жителей могут освободить от оплаты ЖКХ, если дом, в котором они живут, идёт под снос или здание планируют изъять в пользу государства.