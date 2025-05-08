Россиянам рассказали, как легально снизить стоимость услуг ЖКХ
Эксперт Степура: Инвалиды I и II групп платят только половину от стоимости ЖКХ
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Существует сразу несколько способов снизить себе цену на оплату услуг ЖКХ. К примеру, добиться этого легко, если собственник попадает под льготную категорию. Об этом в беседе с aif.ru рассказал эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Павел Степура.
По его словам, некоторые льготы устанавливает государство, а другую часть — регионы. К примеру, Герои Советского Союза, России, Соцтруда, а также обладатели Ордена Славы и Трудовой Славы любой степени вообще не платят за услуги ЖКХ. Кроме того, вдвое снижена стоимость оплаты для инвалидов I и II групп, ветеранов войны и боевых действий, семей с детьми-инвалидами, людей, пострадавших от радиоактивного излучения. Человек старше 80 лет освобождается от оплаты, если он проживает один, а люди возрастом 70-80 лет платят половину.
Чтобы приостановить уплату взносов, жильцы могут открыть специальный счёт для накоплений на капитальный ремонт. Сумма на нём должна превышать минимальный размер фонда капремонта, который в регионах определяют по-разному.
Жителей могут освободить от оплаты ЖКХ, если дом, в котором они живут, идёт под снос или здание планируют изъять в пользу государства.
Кстати, тарифы ЖКХ поменяются с 1 июля 2025 года. Ранее Life.ru рассказывал, что стоимость жилищно-коммунальных услуг в России будет проиндексирована в среднем на 11,9%. При этом стоимость платёжек будет отличаться от региона к региону.