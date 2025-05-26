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26 мая, 12:07

Петрович тонет: Памятник коммунальщикам затопило в Горно-Алтайске

Памятник работникам ЖКХ затопило в Горно-Алтайске

Памятник Коммунальщикам. Обложка © Telegram/ Пастухов на связи

Памятник Коммунальщикам. Обложка © Telegram/ Пастухов на связи

Площадку рядом с памятником коммунальщикам затопило в Горно-Алтайске. Теперь «слесарь Петрович» чинит колонку вокруг подтопленной местности. Местный власти заявили, что вода около памятника появилась по естественным причинам, из-за сильных ливней.

«В Горно-Алтайске рядом с памятником работнику ЖКХ образовалась лужа после продолжительных сильных дождей. У нас несколько дней шли сильные дожди. Подтопление уже устранено. Всё хорошо с памятником», рассказали изданию «Подъём».

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Ранее объектом, вызвавшим негодование общественности, стал памятник огрызку яблока, который появился на центральной площади города Мичуринск. По замыслу создателей, эта композиция призвана символизировать принципы экологии и здорового питания. Однако горожане восприняли этот креативный объект без особого энтузиазма.

Полина Никифорова
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