Петрович тонет: Памятник коммунальщикам затопило в Горно-Алтайске
Памятник работникам ЖКХ затопило в Горно-Алтайске
Памятник Коммунальщикам. Обложка © Telegram/ Пастухов на связи
Площадку рядом с памятником коммунальщикам затопило в Горно-Алтайске. Теперь «слесарь Петрович» чинит колонку вокруг подтопленной местности. Местный власти заявили, что вода около памятника появилась по естественным причинам, из-за сильных ливней.
«В Горно-Алтайске рядом с памятником работнику ЖКХ образовалась лужа после продолжительных сильных дождей. У нас несколько дней шли сильные дожди. Подтопление уже устранено. Всё хорошо с памятником», — рассказали изданию «Подъём».
Ранее объектом, вызвавшим негодование общественности, стал памятник огрызку яблока, который появился на центральной площади города Мичуринск. По замыслу создателей, эта композиция призвана символизировать принципы экологии и здорового питания. Однако горожане восприняли этот креативный объект без особого энтузиазма.