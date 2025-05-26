Петрович тонет: Памятник коммунальщикам затопило в Горно-Алтайске

Площадку рядом с памятником коммунальщикам затопило в Горно-Алтайске. Теперь «слесарь Петрович» чинит колонку вокруг подтопленной местности. Местный власти заявили, что вода около памятника появилась по естественным причинам, из-за сильных ливней.

«В Горно-Алтайске рядом с памятником работнику ЖКХ образовалась лужа после продолжительных сильных дождей. У нас несколько дней шли сильные дожди. Подтопление уже устранено. Всё хорошо с памятником», — рассказали изданию «Подъём».