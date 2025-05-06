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6 мая, 16:13

В Мичуринске установили памятник огрызку яблока и рассердили этим местных жителей

Жители Мичуринска раскритиковали арт-объект в виде огрызка яблока

Яблоко. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Яблоко. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

На центральной площади Мичуринска Тамбовской области установили арт-объект в виде огрызка яблока. По мнению авторов, памятник должен был воплотить идею экологичности и пользы здорового питания, однако местные жители не оценили креатив. Они выразили своё негодование под постом группы «Подслушано Мичуринск».

Арт-объект в виде огрызка яблока. Фото © VK / Подслушано Мичуринск

Арт-объект в виде огрызка яблока. Фото © VK / Подслушано Мичуринск

«Можно отнести к разряду самых глупых и нелепых арт-объектов. Глупость какая-то. Кто же так не любит город и решил, что место для огрызка от яблока должно занять центральное место? Печально», — возмущаются жители.

Неофициальный символ Мичуринска — яблоко. Создатели объекта надеялись, что памятник будет пользоваться такой же популярностью, как и фонтан в форме яблока, установленный несколько лет назад в центре города.

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Ранее в Верхней Пышме из памятника Ленину сделали площадку для скейтеров. Однако не всем такое преображение Владимира Ильича пришлось по вкусу. Многие сочли задумку неуважительной. Так, в КПРФ её назвали «глупой и преступной».

Алена Пенчугина
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