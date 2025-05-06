В Мичуринске установили памятник огрызку яблока и рассердили этим местных жителей

На центральной площади Мичуринска Тамбовской области установили арт-объект в виде огрызка яблока. По мнению авторов, памятник должен был воплотить идею экологичности и пользы здорового питания, однако местные жители не оценили креатив. Они выразили своё негодование под постом группы «Подслушано Мичуринск».

Арт-объект в виде огрызка яблока. Фото © VK / Подслушано Мичуринск

«Можно отнести к разряду самых глупых и нелепых арт-объектов. Глупость какая-то. Кто же так не любит город и решил, что место для огрызка от яблока должно занять центральное место? Печально», — возмущаются жители.

Неофициальный символ Мичуринска — яблоко. Создатели объекта надеялись, что памятник будет пользоваться такой же популярностью, как и фонтан в форме яблока, установленный несколько лет назад в центре города.